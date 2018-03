DoRu erforscht die Kommunikation

Heute haben wir uns im Historischen Museum die Entwicklung der Kommunikation angesehen: Reitende Botschafter, Telegrafie, Telefonie, Radio, Fernsehen und natürlich das Handy !Ich habe mich an meine Lehrzeit erinnert, als ich noch step by step im "alten Funkturm" hinaufgewandert bin, da überlegt man genau ob alles dabei ist ...Damals wurde die Vermittlung auch noch teilweise per Hand "gestöpselt", wobei ich viel Respekt vor dem Fräulein im Fernmeldeamt hatte. Heute steht dort ein Einkaufszentrum, die Elektronik und Computertechnik hat unser Leben gewaltig verändert !Auf dem Rückweg vom alten Beginenturm kam ich am Lister Turm vorbei und überlegte kurz dort anzuhalten, um einen Funkspruch in die weite Welt zu senden. Ohne Sprachprobleme um den ganzen Globus ! Mit nur zwei Tönen ist es möglich die Kommunikation weltweit mit jeder Nation aufzunehmen. Ja, ich bin ein Funkamateur CQ, CQ, CQ allgemeiner Anruf ...Für die "junge Generation" hat es das Smartphone schon immer gegeben, für uns jedoch hat es das Leben verändert - warten wir mal ab was noch kommt !73 de dl1osl(Beste Grüße von Steffen)