DON KOSAKEN CHOR SERGE JAROFF ®

Der wohl berühmteste Chor der Welt

… ist Gesang in ReinformIch habe sie schon einmal gesehen und gehört. Die Männer des Don Kosaken Chores scheinen nicht zu altern. Und doch, es gibt ihn … den Generationenwechsel. Und trotz des Wechsels, sind sie einmalig.Die Annahme, es handele sich bei den Sängern um Russen, ist jedoch falsch. Die meisten Sänger kommen aus der Ukraine und sind weder mit dem Don in direkte Verbindung zu bringen, wie mit den Kosaken . Glaubt man aber der Geschichte, so sind sie genauso zusammengewürfelt, wie die Ur-Kosaken. Nur reiten sie nicht auf Pferden auf die Bühne und kriegerisch sind sie auch nicht. Das haben diese Männer auch nicht nötig. Sie erobern Herzen ... mit jedem Ton, jeder Hingabe und mit der Liebe zur Musik.Meinen Platz fand ich ganz vorn, denn ich wollte Aufnahmen machen. Nicht nur Fotos, sondern auch ein wenig von dem Gesang. Ich konnte einen fantastischen Platz ergattern. Es ist manchmal von Vorteil, wenn man allein unterwegs ist.Einer der berühmtesten Chöre der Welt gab unter der Leitung des Gründers und Dirigenten, Serge Jaroff, in Paris 1979 unter Beifallsstürmen sein letztes Konzert.Doch der Chor stand auf und setzt die unglaubliche Geschichte des Gründers fort.Wanja Hlibka, einer der Solisten noch unter der Leitung Serge Jaroff, trat das große Erbe an.