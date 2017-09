Die Reformation in Hannover - Ein Stadtrundgang

Am Freitag, 20. Oktober, können Sie bei einem Rundgang mit Klaus-Peter Fuhrmann die Reformation in Hannover nacherleben. Sie starten um 18.30 Uhr am Historischen Museum/Beginenturm und gehen der Frage nach, wie es zur Reformation in Hannover kam und welche Spuren davon heute noch zu entdecken sind. Im Jubiläumsjahr führt Sie der Reformator Anton Corvinus, ein Freund Martin Luthers, fachkundig durch

die Altstadt. Seine eigene Biographie ist ein interessantes Spiegelbild einer bewegten Zeit.

Endpunkt ist um 20.00 Uhr die Aegidienkirche. Anmeldungen unter info@vhs-langenhagen.de bzw. schikowsky@vhs-langenhagen.de oder per Fax 0511.7307-9718.