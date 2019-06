Bödecker-Treffen am 13. Juni mit Sven Kamin (Poetry-Slammer )

Das jährliche Bödecker-Treffen findet statt am Donnerstag, den 13. Juni 2019 von 16.30 – 18.30 Uhr in der Literaturetage im Künstlerhaus /Sophienstraße 2, 30159 Hannover.Zu Gast ist der Poetry-Slammer Sven Kamin. Er stellt sich mit einigen Texten vor, zeigt Schreibübungen und berichtet über seine Erfahrungen aus vielen Workshops mit Schülerinnen und Schülern. Er zählt zu den besten Bühnendichtern im deutschsprachigen Raum, qualifizierte sich mehrfach bei den deutschsprachigen Meisterschaften für das Finale, ist erster Bremer Rap-Slam-Champion und erster NDR Slam op Platt Weltmeister. Der gebürtige Bremer gibt Poetry-Slam-Workshops für Jugendliche, tritt mit musikalischen Lesungen in Grundschulen auf und entwickelte für die Stadt Bremen ein Konzept für Poetry-Slam mit Kindern im Kita-Alter.Der Friedrich-Bödecker-Kreis wendet sich an alle Vermittler von Literatur, Lehrer*innen, Bibliothekare*innen, Erzieher*innen, Dozenten*innen, Buchhändler*innen, Vertreter*innen der Medien und andere sowie an alle an der Literatur- und Leseerziehung interessierten Personen. Lehrerinnen und Lehrer aus allen Schulstufen, aber auch alle anderen Interessierten sind herzlich willkommen.Ansprechpartner: Udo von Alten, Friedrich-Bödecker-Kreise e.V. in NiedersachsenKünstlerhaus/Sophienstr. 2, 30159 Hannover Telefon: 0511 / 980 5823Fax: 0511 / 809 2119Weitere Informationen auch unter http://www.nds.boedecker-kreis.de/ Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.in NiedersachsenKünstlerhaus/Sophienstr. 230159 HannoverTelefon 0511 / 9805823Fax 0511 / 8092119E-Mail: fbk.nds@t-online.deInternet: www.Boedecker-Kreis.dewww.nds.Boedecker-Kreis.de