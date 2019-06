Am Lindener Berg 11

, Am Lindener Berg 11 , Hannover DE

IGS-Linden , Am Lindener Berg 11 , Hannover DE

Am Sonntag, 23.06.2019

von 13:00 bis 17:00 Uhr

in der IGS LINDEN

Am Lindener Berge 11

30449 Hannover



Kaffee + Kuchen, Gegrilltes & Salate, Glücksrad, Flohmarkt, Büchermarkt,

Second-Hand-Bekleidung, Tierzubehör, Kunsthandwerk.

Als Gast: Fledermauszentrum Hannover



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.