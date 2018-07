Der große Second-Hand-Basar für Baby- und Kindersachen (Seit über 20 Jahren)

Anmeldetermin der Verkaufsstände:

Eintritt für Erwachsene 1,-€,Kinder bis 12 Jahren frei.An über 100 Verkaufsständen werden qualitativ hochwertige Secondhand-Artikel für Babys, Kinder und Jugendliche angeboten: gepflegte Garderobe und Sportkleidung (in allen Größen vom Baby- bis zum Teenageralter), Spielwaren, Gesellschaftsspiele, Spielkonsolen, CDs, Bücher, aber auch Bobby-Cars, Fahrräder, Kindersitze und Kleinmöbel- alles für Babys, Kleinkinder und auch Jugendliche.Ein besonderes Highlight: der „Kinderflohmarkt“: auf dieser besonderen begrenzten Verkaufsfläche können Kinder (bis zu zwölf Jahren – ohne Eltern) ihre Waren anbieten- zum Kauf oder Tausch und ohne Standgebühren.Das kostenlose Rahmenprogramm mit Kinderkino und Kinderschminken findet bei den Kleinen besonderen Anklang.Das MEZZO bietet am großen Tresen wieder sein hochwertiges vielseitiges gastronomischen Angebot -für Groß und Klein.Kontakt:Pavillon Lister Meile 4 -30161 Hannover -Tel. 0511 235555-0- http://pavillon-hannover.de/ Die Anmeldung ist NUR möglich am Donnerstag, 30. August 2018 von 16 -18 Uhrunter 0511-235555-16 und 0511- 235555-26.Wir können nicht garantieren, dass alle Interessierten eine Zusage bekommen. Bitte haben Sie Verständnis.- Pro Anmeldung max. 3 m Verkaufsfläche a´ 8 € pro lt. Meter- Tische können mitgebracht werden- max. 3 m- Oder für 3 € pro Tisch (1,20 x 0,60 m) gemietet werden- Kinderstände bis 12 Jahren ohne Eltern auf Sonderfläche frei, soweit verfügbar- Aufbaubeginn ab ca. 12.30 Uhr. Wenn an gemeldete Aussteller bis 13.30 Uhr nicht erscheinen, werden die Plätze anders vergeben- Die Platzierung der Verkaufsstände wird vom Veranstalter vorgenommen.Wegen der großen Nachfrage kann es sein, dass die Telefone überlastet sind und nicht alle Interessierte einen Stand buchen können- wir bitten um Verständnis.Wir kooperieren mit der fairKauf eG Hannover http://www.fairkauf-hannover.de und bieten unseren Verkäuferinnen und Verkäufern die Möglichkeit, zum Ende des Basars die nichtkauften Waren zu spenden. Diese werden dann von der fairKauf eG abgeholt.