Der große 2.-Hand- Basar für Baby- und Kinderartikel

Eintritt für Erwachsene 1,-€, Kinder bis 12 Jahren frei.An über 100 Verkaufsständen werden qualitativ hochwertige Secondhand-Artikel für Babys, Kinder und Jugendliche angeboten: gepflegte Garderobe und Sportkleidung (in allen Größen vom Baby- bis zum Teenageralter), Spielwaren, Gesellschaftsspiele, Spielkonsolen, CDs, Bücher, aber auch Bobby-Cars, Fahrräder, Kindersitze und Kleinmöbel- alles für Babys, Kleinkinder und auch Jugendliche.Ein besonderes Highlight: der „: auf dieser besonderen begrenzten Verkaufsfläche können Kinder (bis zu zwölf Jahren – ohne Eltern) ihre Waren anbieten- zum Kauf oder Tausch und ohne Standgebühren.Dasfindet bei den Kleinen besonderen Anklang.Das MEZZO bietet am großen Tresen wieder sein hochwertiges vielseitiges gastronomischen Angebot -für Groß und Klein.___________________________________________Wir können nicht garantieren, dass alle Interessierten eine Zusage bekommen. Bitte haben Sie Verständnis.- Pro Anmeldung max. 3 m Verkaufsfläche a´ 8 € pro lt. Meter- Tische können mitgebracht werden- max. 3 m- Oder für 3 € pro Tisch (1,20 x 0,60 m) gemietet werden- Kinderstände bis 12 Jahren ohne Eltern auf Sonderfläche frei, soweit verfügbar- Aufbaubeginn ab ca. 12.30 Uhr. Wenn an gemeldete Aussteller bis 13.30 Uhr nicht erscheinen, werden die Plätze anders vergeben- Die Platzierung der Verkaufsstände wird vom Veranstalter vorgenommen.Wegen der großen Nachfrage kann es sein, dass die Telefone überlastet sind und nicht alle Interessierte einen Stand buchen können- wir bitten um Verständnis.Wir kooperieren mit derund bieten unseren Verkäuferinnen und Verkäufern die Möglichkeit, zum Ende des Basars die nichtkauften Waren zu spenden. Diese werden dann von der fairKauf eG abgeholt.______________________________________________Nächster Termin: 9. September 2018 – 14- 17 Uhr11. November 2018 – 14 – 17 Uhr