Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Ab in die Laufschuhe und an den Start beim 14. Wettberger Volkslauf am 06.10.2019. Start und Ziel sind auf dem Sportplatzgelände der TuS Wettbergen. Der erste Start erfolgt um 10.00 Uhr.

Es ist Volkslauf in Wettbergen. Unter diesem Motto findet traditionell im Oktober der Wettberger Volkslauf statt. Bei wunderschönem warmen Herbstwetter, mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 23 °C, wurde der Wettberger Volkslauf im letzten Jahr erfolgreich durchgeführt. Aufgrund des sommerlich trockenen und warmen Wetters, welches für dieseeher ungewöhnlich ist, gab es zahlreiche Nachmeldungen.Der neue Streckenverlauf für den 10-km-Lauf führte erstmals durch das neue Wohngebiet. Diese landschaftlich schöne Strecke kam bei den Läuferinnen und Läufern sehr gut an. Auch diewaren begeistert und feuerten die Teilnehmenden mit Transparenten und guter Stimmung an. Daher wird der Verlauf dieser Strecke mit kleinen Optimierungen beibehalten.Dieder in diesem Jahr angebotenen Lauf- und (Nordic-)Walking-Wettbewerbe führen – je nach Distanz – auf verschiedenen Wegen um das Regenrückhaltebecken, durch den zero:e park, den Loydbrunnen sowie durch die Wettberger Feldmark. Die Teilnehmenden können zwischen folgenden Strecken wählen:- 10:00 Uhr 1,2 km Kinderlauf- 10:30 Uhr 5,2 km Wald- und Feldlauf- 10:35 Uhr 5,2 km (Nordic) Walking- 11:40 Uhr 10 km Wald- und FeldlaufUm 9:40 Uhr findet einfür den Kinderlauf statt.und weitere Informationen zur Laufveranstaltung unter www.volkslauf.tus-wettbergen.de. TuS-Wettbergen-Mitglieder zahlen kein Startgeld!Und außerdem: Alle vorangemeldeten Teilnehmer nehmen an der beliebtenmit sehr attraktiven Preisen teil. Für gute Stimmung sorgt ein großes Rahmenprogramm mit abwechslungsreicher Gastronomie, Massagen für alle Läuferinnen und Läufer, und Kinderattraktionen wie Hüpfburg, Schminken, Fühl- und Bastelstationen.Der Wettberger Volkslauf ist Teil der Aktion „Sparkassen-Laufpass der Region Hannover“, mit der die aktive Teilnahme an Laufveranstaltungen in der Region Hannover belohnt wird. Informationen zum Laufpass gibt es unter www.marathon-hannover.de/laufpass.Um einen reibungslosen und perfekten Ablauf dieserzu gewährleisten, werden für verschiedene Einsatzbereiche noch freiwillige Helferinnen und Helfer (auch Nicht-TuS-Mitglieder) gesucht, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre.Sie möchten das Orga-Team mit Ihrer Hilfe? Dann richten Sie Ihre Anfrage bitte an volkslauf@tus-wettbergen.de oder telefonisch an Christian Mehl (0511 2620812). Ihre Mitarbeit wird als Arbeitseinsatz der TuS Wettbergen anerkannt.P.S.: Gleich vormerken:findet der Wettberger Volkslauf am 11.10.2020 statt.