Jubiläumsfeier 70 Jahre SoVD Empelde

Empelde: Sportparkrestaurant | Der SoVD Empelde lädt alle Mitglieder anlässlich seines 70-jährigen Jubiläums am Samstag, den 20.05.2017 um 15.00 Uhr, herzlich in das Sportparkrestaurant Empelde, Am Sportpark 3, ein.



Auf dem Programm stehen u. a. die Ehrungen langjähriger Mitglieder.



Anmeldungen bitte unter den Telefonnummern

Gustav Böning: 05136 9788040 oder Lydia Müller: 0511 463164.

