Prominenter Neuzugang Carsten Linke wird neuestes Mitglied Netzwerk „Inklusiver Sport-miteinander im Verein“. Umfrage an Vereine wird vorbereitet.

Knapp 200 Menschen mit Behinderungen aus Stadt- und Region Hannover haben sich an einer Umfrage zu inklusiven Sportangeboten des Netzwerks beteiligt. Das Ergebnis wurde auf dem aktuellen Netzwerktreffen präsentiert. Jetzt geht es in einem zweiten Schritt darum, die Vereine zu überzeugen, mehr inklusive Angebote zu schaffen- und Menschen mit Behinderungen und Vereine zusammenzubringen.



Auf dem letzten Netzwerktreffen stand neben der Ergebnispräsentation der Umfrage und einem Impulsvortrag zum Thema „Inklusives Sportnetzwerk“ auch die Vorstellung neuer Mitglieder auf der Agenda. Einer von ihnen ist der ehemalige 96-Spieler Carsten Linke, der ab sofort in seiner Rolle als Sporttherapeut des Klinikum Wahrendorff die Interessen der Menschen mit psychischer Behinderung vertreten wird.Ferner freut sich das Netzwerk über das Interesse der Leibniz Universität Hannover. Ihr Projektmitarbeiter Inklusion vom Zentrum für Hochschulsport, Kevin Kitsch, arbeitet mit an der Ausgestaltung und Entwicklung des Netzwerkes, seiner Themen und gemeinsamer Veranstaltungen.Veranstaltungshinweise von Netzwerkmitgliedern:20.10.2018:• Kick-Off-Veranstaltung ‚Inklusion im Hochschulsport‘, Beginn: 14 Uhr (Leibniz Universität Hannover, Zentrum für Hochschulsport)27.10.2018:• Marktplatz Inklusion in das Haus der Region, Beginn: 15 Uhr (Mittendrin Hannover e.V.)10.11.2018:• Fachtagung zum Thema Sport und Inklusion, Beginn: n.n. (Mittendrin Hannover e.V.)________________________________________Das Netzwerk „Inklusiver Sport-miteinander im Verein“ ist ein gemeinsames Projekt von Sportorganisationen, Behindertenselbsthilfeorganisation und Kommunen vor Ort. Ziel ist die Unterstützung beim Ausbau individueller inklusiver Strukturen im Verein sowie der Aufbau eines nachhaltigen inklusiven Netzwerkes für Sportvereine in Stadt und Region Hannover.Mehr zum Netzwerk unter: https://www.sportregionhannover.de/de/sportentwicklung/inklusion/