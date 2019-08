Deutschland-Tour 2019 – Ein spektakuläres Feld von Radprofis hat sich auf den Weg gemacht

Das sind nur einige der bekannten Namen, die natürlich noch ganz andere Klassiker gewonnen und die sich nun auf den Weg durch vier Bundesländer gemacht haben. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen gehören im Zeichen der Deutschen Einheit dazu, geht es doch über die einst innerdeutsche Grenze. Dabei gibt es etliche Höhenmeter zu erklimmen. Am zweiten Tag nach Göttingen immerhin 3000 Meter, ein einziges Auf und Ab. Da wird so mancher Hobby-Radler blass. Aber auch für die Profis wird es hart werden.Doch zunächst musste die Tour beginnen. Punkt 12.05, nachdem die zahlreichen Fotografen und Filmteams zur Seite getreten waren, gab Minister Pistorius den Startschuss. Gemächlich über die Willy-Brandt-Alle, am Ostufer des Maschsees entlang, über die Brückstraße in Döhren nach Hemmingen-Westerfeld. Nach diesem Warmwerden, wurde von da ab mächtig in die Pedalen getreten. Vorbei an der Marienburg ging´s dann endgültig aus der Region Hannover heraus. Weiter durch den Ambergau, den Harz und schließlich das nördliche Harzvorland nach Sachsen-Anhalt und den Zielort Halberstadt. Und dort kam es nach einigen Ausreißversuchen und auch zwei Stürzen zu einem spannenden Sprint, der aus deutscher Sicht erfreulich endete. Paul Ackermann konnte die erste Tagestappe für sich entscheiden.Wir werden die Deutschland Tour mit viel Interesse weiter verfolgen, wird sie doch auch im Fernsehen übertragen. Nach den vielen Dopingskandalen der Vergangenheit erleben wir dabei hoffentlich einen „sauberen“ Sport. Die neue Generation von Radprofis hat ihre Chance verdient, auch in den öffentlichen Medien.