VORHER anmelden: Radfahr-Lernkurse für Anfänger*innen des ADFC Region Hannover e.V.

Radfahr-Lernkurse für Anfänger*innen

Rauf aufs Rad!Sie möchten, wie viele andere auch, die Umgebung mit dem Fahrrad erkunden, Einkäufe per Rad erledigen oder an einer Fahrradtour teilnehmen?Dann melden Sie sich zu unseren Radfahr-Lernkursen an. Unter der Leitung einer zertifizierten Radfahrlehrerin des ADFC Region Hannover e.V. lernen Sie in einem 20-stündigen Kurs das Radfahren:2. - 13.3.2020, 12:00 – 14:00 Uhr2. – 13.3.2020, 15:00 – 17:00 UhrWochenendkurs:- Teil 1: 14. und 15.3.2020- Teil 2: 21. und 22.3.2020jeweils von 10:00 – 17:00 Uhr inkl. MittagspauseKosten pro Kurs: 80,00 €Informationen zu den Kursen und Anmeldung:- region@adfc-hannover.de- Tel. 0511/ 16403-12- - -Dies ist ein Tipp der Ortsgruppe Langenhagen im ADFC Region Hannover e.V.: