Region Hannover: Alle ADFC-Termine rund ums 🚲 in einem(!) Online-Kalender für Touren, Termine, ...

Touren & Termine im ADFC-Regions-Kalender rund ums Rad

- Immer mehr der 16 ADFC-Ortsgruppen in der Region Hannover tragen ihre Termine in eigene ortsbezogene Kalender ein: Diese Eintragungen in der werden im Regions-Kalender automatisch zusammengefasst und sind dort alle sichtbar:Dieser Kalender befindet sich auf der Webseite, und zwar ganz weit unten, versehen mit der Link-Kennzeichnung "Alle weiteren Radtouren", oder über den QR-Code. Im Regionskalender gibt's eine sehr gute Routenwahl, weil darin ja auch die Touren aus den benachbarten Ortsgruppen enthalten.In diesem regionsweiten Kalender ist auch dieses sehr schöne Tourangebot enthalten: Anfangs- und Endpunkt sind gut per ÖPNV erreichbar: Der ADFC Langenhagen hat diese 45-km-Strecke schon mal als Tour angeboten, daher ist sie im wahrsten Sinne des Wortes "völlig abgefahren".Erneuter Start ist am Sonntag, den 24. April 2022: Wer mitfahren möchte, schaue für den 24. April in den Regions-Kalender. Abfahrt ist am S-Bahnhof Kaltenweide, und dann verläuft die Strecke erst nach Süden zum Von-Alten-Garten, dann nach Westen zum Lindener Berg und dann über den gerade erweiterten KZ-Gedenkort Ahlem zum Yachthafen Seelze.Nach einer Stärkung im "Hafenblick" führt die Tour über den Hinüberschen Garten mit Hexenturm und den Mecklenheider Forst zum ADFC-Stützpunkt Langenhagen, wo E-Fahrräder kostenfrei an der Solar-E-Fahrrad-Tankstelle aufgeladen werden können (eigenes Ladegerät mitbringen!), incl. Einblick in das dort installierte Balkon-Solar-Kraftwerk BKW.Diese Radtour kann natürlich auch allein abgefahren werden, denn im Kalendereintrag versteckt sich ein Link zu allen erforderlichen Angaben wie Touren-Video aus der Vogelperspektive, Karte und GPX-Daten. Für Rückfragen sind Kontaktangaben bei jede Tour vorhanden.Möglichst immer mit mindestens einem Daumenbreit Luft unter beiden Felgen!!