Online Workshop "Geschwister zwischen Zusammenhalt und Rivalität"

Online-Workshop zu Familienfragen mit Kiran Deuretzbacher. Termin: 20. Juni, 14:00-17:00 Uhr. GESCHWISTER ZWISCHEN ZUSAMMENHALT UND RIVALITÄT -WIE WIR ELTERN DIE BEZIEHUNG DER GESCHWISTER STÄRKEN KÖNNEN. Mit jedem Geschwisterchen steigt der Trubelfaktor in einer Familie exponentiell. Warum? Wie findet jeder in diesem Trubel seinen Platz? Was passiert auf der emotionalen Ebene, wenn mein Kind großer Bruder oder große Schwester wird? Warum sollten Eltern niemals »Du bist doch schon groß!« sagen und niemals »Wer war das?« fragen. Wir wollen uns einen Raum nehmen um einmal aus bindungs- und beziehungsorientierter Sicht auf die Geschwisterbeziehung und Konstellation zu schauen. Es geht darum zu verstehen wie es unseren Kindern geht, was hinter ihrem Verhalten steht und wie wir sie dabei unterstützen können eine gute stabile Beziehung zueinander aufbauen. Teilnahmegebühr: 15,00, erm. 12,00, mit HannoverAktivPass 7,50 EUR Um an dem Online-Workshop teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung mit Name und Adresse per Mail unter fzh-linden@hannover-stadt.de unbedingt erforderlich! Sie bekommen von uns nach ihrer Anmeldung einen Anmelde-Link und können sich dann ganz einfach zum Workshop anmelden. Später erhalten sie eine Rechnung über die Kursgebühren mit der erforderlichen persönlichen Vertragsgegenstandsnummer. Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4, 30451 Hannover.