Einfach selber mal was schreiben, "rund ums Rad"?Ja, für die "HannoRad" 01/2020 des ADFC Region Hannover e.V.

Rund ums Rad:

In und um Hannover

Link:

Beitrag schreiben?!?!Wie ihr vermutlich alle wisst, erscheint die nächste Zeitschrift des ADFC Region Hannover e.V., die, im kommenden März. Wie bereits in der letzten Ausgabe möchten wir in der HannoRad den Aktivitäten in den ADFC-Gliederungen / der Radfahrenden im Umland Hannovers mehr Raum geben.Deshalb möchte ich euch hiermit ausdrücklich ermuntern, über das Geschehen bei Euch und in Eurer Kommune zu berichten. Dabei muss ein Beitrag nicht lang sein; interessant sind auch kurze Texte und Fotos zum Beispiel für die Rubrik plus/minus.Wir freuen uns, wenn ihr die Leserinnen und Leser der HannoRad an Eurer ADFC-Arbeit und Themen rund ums Rad teilhaben lasst und ihnen zeigt, was in der Region Hannover rund us Rad passiert, und wie / dass die Radfahrerinnen und Radfahrer vor Ort gut vertreten werden.Beiträge bitte per Email an anDie HannoRad 1/2020 erscheint im März 2020: ADFC-Mitglieder erhalten diese Zeitschrift per Post nach Hause.- - - -Rauf aufs Rad!Dies ist Myheimat-Beitrag Nr. 1.126 der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen im Fahrrad-Club ADFC Region Hannover e.V.