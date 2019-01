Sinnlose Ampel

Dort steht auch eine Ampel.Aber welchen Nutzen hat sie?Und – welche Funktion erfüllt sie?Betrachten wir doch mal ihre Ausstattung und ihre Schaltung näher:Komme ich von der Ernst-August-Galerie auf die Ampel zu fällt mir der typische Taster mit der Aufschrift „Bitte Berühren“ ins Auge Bild 2). Den kennt man von vielen Fußgängerampeln im Stadtgebiet. Er soll dafür da sein, dass sich Fußgänger Grün „wünschen“ (anfordern) können. Aber diese Ampel kann gar kein „Grün“ anzeigen / geben! Schaue ich auf den Ampelmast, sind dort nur 2 mal eine Leuchte und diese leuchten ROT (Bild 3), wenn sich eine Straßenbahn aus dem Posttunnel nähert!Ich kann mir hier zum einen „Grün“ anfordern, dass ich aber nie bekomme ! ?Ok, wir haben festgestellt, dass diese Ampel die Fußgängerfurt sichert, wenn eine Bahn kommt.Zumindest auf dem Stück von der Ernst-August-Galerieund zum Hochbahnsteig. Was ist aber zu der anderen Straßenseite hin?Von der Straßenmitte und dem Hochbahnsteig gibt es garAmpel. Dort steht, dass vor dem Bahnverkehr warnt (im Hintergrund von Bild 3) .Dabei haben wiederum die aus der Haltestelle abfahrenden Bahnen sehr wohl ein Signal – ein so genanntes „Abfertigungssignal“! (Es zeigt ein weißes „T“ für Türen schließen und später darunter ein Kreis aus grünen Punkten, dass man als „Abfahrauftragssignal“ bezeichnet Bild 4 + 5). Bei der Üstra verwendet man es als Zeichen dafür, dass die nächste Ampel beim erreichen „Fahrt frei“ zeigen soll.)Allein hierin liegen für die Fußgänger, die gerade für diese Seite gar kein Signal haben, ungeahnte gefahren. Zudem fahrenStraßenseite Autos, Radfahrer, 2 Straßenbahnlinien und fünf Buslinien, währen auf der scheinbar gut gesicherten Straßenseite nur Radfahrer, Busse und Bahnen fahren dürfen, denn selbst für Taxen ist dieser weg derzeit gesperrt.Aber unsere tolle Ampel kann doch mehr:Wenn eine Straßenbahn vom Posttunnel aus in die Haltestelle „Rosenstraße“ einfährt, dann bekommen die Fußgänger „Rot“ (gut). Beim Überqueren der Ampel schaltet die Ampel für den Straßenverkehr ( das sind dann nur noch Radfahrer und Busse) auf „Gelb“- „Rot“ (Bild 7 ff). Das „ROT“ leuchtet für drei bis fünf Sekunden und erlischt dann wieder… (zu der Zeit seht die Bahn weiterhin an der Haltestelle mit MITTELBAHNSTEIG! )…Wir kennen diese Ampelschaltung hauptsächlich von der Linie 9 von den Stellen in denen noch klassisch als Straßenbahn gehalten wird und die Fahrgäste auf der Straße aussteigen müsse , wie z. B. in der Sutelstr. Dort sollen sie ein- und aussteigenden Fahrgäste geschützt werden. Aber hier?Hier steigen die Fahrgäste gar nicht im Verkehrsraum aus und kommen mit dem Verkehr (Busse und Radfahrer) noch gar nicht in Berührung!Hier ist ein Mittelbahnsteig gebaut und das ist noch ein Hochbahnsteig!Wofür werden hier bitte Radfahrer und Linienbusse kurz angehalten, um dann doch weiterfahren zu dürfen? In der kurzen Zeit schafft es kein Fahrgast (auch nicht laufend) die Überführung, an der immer noch kein „Grün“ gezeigt wird, zu erreichen…Welchen Sinn macht diese Ampelanlage, wenn hier nur der Radfahrer und Linienverkehr kurz angehalten werden bzw. Fußgänger nur vor ihnen geschützt werden und die Fußgänger auf der anderen Straßenseite dem gesamten Verkehr völlig schutzlos gegenüberstehen und hier nicht mal die Gelegenheit genutzt wird den Individual- (Auto-)verkehr zu schikanieren?Wie viel Geld (Steuergelder) wurde hierfür ausgegeben?