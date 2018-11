Sicherer? Andere machen's: Das Land Niedersachsen (bisher) nicht - Lkw-Abbiegeassistent

Rheder Spedition rüstet Lkw FREIWILLIG mit Abbiegeassistenten aus

Fahrzeuge des Bundes-Verkehrsministeriums ab 3,5 to,

Land Hamburg ab 3,5 to,

Stadt Gifhorn,

Region Hannover,

EDEKA,

Netto,

LIDL,

Rossmann,

die Langenhagener Spedition Böhm,

die Kette der Osnabrücker Spediteure,

etc. pp. ....

Aktuell, neue Verpflichtung - anders als beim Land Niedersachsen:Hallo,am 24.10.2018 waren wir "Langenhagener" auf Einladung des für auch Langenhagen direkt gewählten MdL als Besucher im Landtag. Auch in deren Namen bedanke ich mich für das Voranbringen des Lkw-Abbiegeassistenten durch die positive Abstimmung zu dem vorgelegten Antrag CDU/SPD im Niedersächsischen Landtag.Schritt für Schritt!Als nächsten Schritt kann ich mir gut vorstellen, dass das Land Niedersachsen bzw. zunächst der Niedersächsische Verkehrsminister das festlegt, was es - woanders - schon ganz, ganz oft gibt:Der für den Verkehr im Lande Niedersachsen verantwortliche Minister legt fest, dass alle Lkw in seinem eigenen Verantwortungsbereich mit Lkw-Abbiegeassistenten ausgerüstet werden, auf freiwilliger Basis:DAS wäre ein Schritt der weiterbringen würde, nicht nur faktisch zur Unfallreduzierung, sondern insbesondere als Vorbild- und Leuchtturmfunktion für andere.Warum eigentlich nicht? Denn:Herr Bundesverkehrsminister Scheuer in Berlin hat's doch gerade noch mal verkündet, siehe diese Meldung vom 23.10.:DANN kann Niedersachsen DAS doch auch, oder?Selbstverpflichtung zum Lkw-Abbiegeassistenten:Ich halte es deshalb für vernünftiger, sich diesem Trend zur Selbstverpflichtung anzuschließen, als es nicht zu tun.Auch weil es bei der zunehmenden Anzahl der Selbstverpflichtung zum Abbiegeassistenten, noch vor der "irgendwann" sowieso(!) kommenden EU-Regelung leichter zu argumentieren ist:Z.B. als "Niedersachsen geht voran!"