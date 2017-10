Hannover: Neue Gefühle

vorbeugende Sicherheit

Habt ihr bestimmt schon gesehen!?In diesen Einmündungen wurden 3D-Markierungen aufgebracht:- Archivstraße,- Escherstraße,- Klagesmarkt- und Leinhäuser Weg.Wir finden, die sind gelungen!Hannover betreibt mit diesen Markierungen VORBEUGENDE Sicherheitsmaßnahmen:Die dortige Stadtverwaltung wartet nicht erst ab, bis es Verletzte (und mehr) gibt, sondern investiert an "kritischen Kreuzungen" in, um Fußgänger und Radfahrer zu schützen vor Kfz-Fahrern, die die Fußgänger / Radfahrer nicht beachten:- bei rechtsabbiegenden Kfz,- vor abbiegenden Kfz, auf diesen in beiden Fahrtrichtungen zu benutzenden Radwegen.Vielen Dank dafür an die Stadt Hannover,sagt derund wünscht diesen Markierungen,dass sie helfen Unfälle zu reduzieren.Und :Vielen Dankfür die Bilder an"Hannover - Lust auf Fahrrad!"