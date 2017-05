Gründung einer neuen Partei

Die Bundestagswahlen bieten nichts Neues

"Es begab sich zu der Zeit, als die Elbe rauchte, die Oder brannte und der Rhein ins Wasser viel." ... und es ist heute an der Zeit, etwas Neues zu wählen ... nur dann gibt es Bewegung.Am 21. Mai 2017 zwischen 14 und 17 Uhr hat sich eine enthusiastische Gruppe zusammengefunden, die sich für die Gerechtigkeit, Demokratie, Mitbestimmung und Transparenz einsetzen will.Doch zuvor, am 29.04.2017, hatte sich schon die Basis der Partei mit dem Namen DiB als Bundespartei gefunden und gegründet. Nun sind die einzelnen Bundesländer an der Reihe. Die Bundestagswahl steht vor der Tür.Wir wollen Gerechtigkeit in sozialer, politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht erreichen.Ob wir das schaffen, hängt im Wesentlichen von Euch allen ab.Das wollen viele Menschen ... es wird geredet, bisweilen diskutiert oder gar geschimpft, bis die Köpfe rauchen ... aber wer von den gleichen Leuten, hat je daran gedacht, dass es eine Partei geben könnte, die das Ziel hat, genau das umzusetzen?Die derzeitige politische Landschaft bietet keine innovativen Veränderungen. Das muss sich schnell ändern, weil es an der Zeit ist. Wir können es schaffen Fuß zu fassen ... mit Eurer Hilfe.Ich habe mich nun in dieser Partei engagiert und ihr einen Platz auf meiner Webseite eingeräumt.Schaut doch mal vorbei. Macht mit, schreibt uns Eure Meinung in dem Forum. Dort kann jeder sich anmelden und seine Vorschläge für eine gerechtere Zukunft hinterlassen ... oder - noch besser - selbst mitmachen.... von der politisch bewegten Francis Bee