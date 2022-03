Für Frieden und Freiheit

Corona-Maßnahmen

Gegen Rechts

Bei der Demo gegen Putins Bruder-Krieg und Annexion der Ukraine auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof haben sich Russen, Ukrainer, Deutsche, Juden, Moslems, Christen, Eltern, Großeltern, Kinder und Haustiere zusammengefunden, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.Drei verschiedene Demonstrationen waren geichzeitig in der Innenstadt. Entsprechend hoch war der Polizeipräsenz.Ich habe die Anti-Kriegsdemo besucht und im Bild festgehalten.Weitere Demonstration waren: gegen dieund "05.03.2022, 22:03 Uhr, ein Stern-Artikel

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht weiter.

Am Wochenende wollen beide Länder zum dritten Mal verhandeln.Zehn Tage dauert der Krieg in der Ukraine an, die russischen Angriffe reißen nicht ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Enttäuschung auf die Absage der Nato reagiert, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen. Damit habe die Allianz grünes Licht für eine weitere Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Freitag.Und Russland hat nach den Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow mit seinem Angriff auf den Nachbarn nicht die Absicht, die Ukraine zu zerteilen. Vielmehr strebe Moskau Garantien für die eigene Sicherheit an, zitierte die Agentur Tass in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) aus einem Interview Peskows mit dem Sender "Sky News Arabia".Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:• In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als 787.300 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen.• Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zur weiteren Verteidigung der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine aufgerufen.• Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor der Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine gewarnt. "Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet."• Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge seine Angriffe auf die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fortgesetzt. Die Kampfhandlungen seien um 16.00 Uhr (MEZ) nach einer mehrstündigen Feuerpause fortgesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstagabend laut Agentur Interfax mit.• Nach einem Überraschungsbesuch in Moskau will Israels Ministerpräsident Naftali Bennett am Samstagabend in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den Ukraine-Konflikt beraten. Das verlautete aus deutschen Regierungskreisen. Das Treffen wurde auch vom Büro Bennett in Israel bestätigt.von Christine Leitner21:04In Litauen sind bei einer Protestaktion gegen die russische Invasion in die Ukraine acht Heißluftballons in die Luft aufgestiegen. Die Fluggeräte schwebten am Samstag mit 20 Meter langen ukrainischen und litauischen Fahnen über die Hauptstadt Vilnius. Damit sollte Litauens Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht und der ukrainischen Bevölkerung Hoffnung und Entschlossenheit vermittelt werden. Das teilte die Stadtverwaltung der Kapitale des baltischen EU- und Nato-Landes mit."Die Flagge ist das beste Symbol für Widerstand und Sieg", wurde der Ballonpilot Giedrius Leskevicius in der Mitteilung zitiert. "Sehr viele unserer Pilotenfreunde kämpfen für ihre Freiheit, für ihr angeborenes Recht zu leben, zu atmen und in den Himmel zu schauen". Die Aktion solle daran erinnern, dass jeder dazu beitragen sollte, den Menschen in der Ukraine auf jede erdenkliche Weise zu helfen.21:35Auch die spanische Nachrichtenagentur EFE hat ihre Berichterstattung aus Russland nach der Verabschiedung des neuen russischen Mediengesetzes vorläufig ausgesetzt. Das teilte die Agentur auf ihrer Website mit. "Es ist das erste Mal seit 1970, dem Datum, an dem EFE sein ständiges Büro in Moskau eröffnete, dass die Agentur sich gezwungen sieht, die Arbeit ihrer in der russischen Hauptstadt akkreditierten Journalisten auszusetzen", hieß es.Erklärung zu:Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft = Wettbewerbsprinzip  Marktbindung ist verboten damit der Wettbewerb nicht gestört wirdSozialprinzip (z.B. Arbeitslosengeld, Rente, Steuer)  Benachteiligte bekommen ein Unterstützung. Haftungsprinzip =  der Verursacher muss für den Schaden zahlenMarktkonformitätsprinzip =  der Staat greift nicht in die Preisbildung einEigentumsverordnung = Produktionsmittel = privat gemeineigentum  kapitalisches System: privat Eigentum sozialistisches System: gemeineingentum / Kondinationsmechanismus  Bestimmung was, wie und für wen produziert werden soll... von der demonstrierenden Francis Bee