Erfolg: 30 Hannah-Lastenräder, 4.000 UserInnen

Mit den Hannah-Lastenrad-Zahlen geht es weiter aufwärts!Mit dem heutigen Tag, dem 2. November 2018, wurde:1.das 30. Hannah-Lastenrad in Auftrag gegeben, für2.die 4.000ste Userin / der 4.000ste User für Hannah registriert, hier:Hannah ist eine Initiative vom ADFC und Velogoldund Hannovers erstes Projekt für freie Lastenfahrräder. Es ermöglicht die kostenfreie Ausleihe an festen und an wechselnden Orten in der Region. Reservierung an den Abstellstellen sowie online.Vielen Dank an: