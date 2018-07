Bürgermeister-für-Frieden-Radtour - Mayors for Peace Bike Tour. Geführt durch / guided by ADFC-Ortsgruppe Hannover

er-fahr-bar

Am 8. Juli 2018 setzen die Bürgermeister_innen der Städte, die dem weltweiten Städtebündnis "Mayors for Peace" angehören, bundesweit vor ihren Rathäusern mit dieser Flagge ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt - ohne Atomwaffen.Bericht des Treffens der Radfahrergruppe mit dem hannoverschen Bürgermeister Stefan Schostock hier:Wahrscheinlich heute, nach Veröffentlichung durch HAZ/NeuePresse bzw. Rathaus Hannover.Die ADFC-Ortsgruppe Hannover hatte diese Radtour geführt, siehe Bilder in diesem Bericht:Mit dieser Radtour am Flaggentag wollen die organisierenden Gruppen auf die unsabsehbaren Folgen eines Atombomben-Abwurfes über dem Rathaus Hannover am Trammplatzmachen:- das Hiroshima-Bündnis Hannover,- das Friedensbüro in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Hannover- sowie der ADFC / Ortsgruppe Stadt Hannover.