Bürgermeister-für-Frieden-Radtour - Mayors for Peace Bike Tour. Geführt durch die ADFC-Ortsgruppe Hannover

Am 8. Juli 2018 setzen die Bürgermeister_innen der Städte, die dem weltweiten Städtebündnis "Mayors for Peace" angehören, bundesweit vor ihren Rathäusern mit dieser Flagge ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt - ohne Atomwaffen.Mit dem Hissen der Flagge des weltweiten Bündnisses der "Mayors for Peace" appellieren diese "Bürgermeister für den Frieden" an die Staaten der Welt, Atomwaffen endgültig abzuschaffen.Mittlerweile beteiligen mehr als 270 Städte allein in Deutschland an diesem Bündnis: Ist Langenhagen da eigentlich auch dabei?270 Mitgliederstädte in Deutschland, Stand 4.7.2018.:- Liste- BildDie Mitgliederstädte in Niedersachsen: Siehe ganz unten.Berichte vom 8. Juli 2018 über das Treffen der Radfahrgruppe mit dem hannoverschen Oberbürgermeister Stefan Schostock sowie der grünen Flagge hier:1. HAZ:2. Neue Presse:Diese Tour im Video eines Radtour-Teilnehmers aus Langenhagen, einfach dieses Bild anklicken:

Die ADFC-Ortsgruppe Hannover hatte diese Radtour geführt, siehe Bilder in diesem Bericht:Mit dieser Radtour am Flaggentag wollen die organisierenden Gruppen auf die unsabsehbaren Folgen eines Atombomben-Abwurfes über dem Rathaus Hannover am Trammplatzmachen:- das Hiroshima-Bündnis Hannover,- das Friedensbüro in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Hannover- sowie der ADFC / Ortsgruppe Stadt Hannover.Ist Deine/Ihre Stadt dabei?Wenn nicht, einfach zum Bürgermeister gehen: Bürgermeister für den Frieden!- Achim- Aurich- Bad Bevensen- Bramsche- Braunschweig- Buchholz in der Nordheide- Bückeburg- Buxtehude- Emden- Gleichen- Göttingen- Hagen a.T.W.- Hagen im Bremischen,- Hameln-Pyrmont (Landkreis)- Hannoversch -Münden- Hannover- Hardegsen- Hildesheim- Hildesheim (Landkreis)- Hinte- Jesteburg- Jever- Krummhörn- (Langenhagen:- ist dabei über die Region Hannover,- siehe weiter unten)- Leer- Neustadt am Rübenberge- Nordenham- Oldenburg- Osnabrück- Region Hannover- Reinstorf- Saltgitter- Staufenberg- Stelle- Tostedt- Uelzen- Varel- Walsrode- Wendisch Evern- Weyhe- Wolfenbüttel- Wolfsburg