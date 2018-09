Gemeinsam mit der VHS Hannover veranstaltet die VHS Langenhagen am 19.10.2018 einen Bürgerdialog über die Zukunft Europas. Dieses Veranstaltungsformat ist von der Bundesregierung initiiert und wird in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband in zahlreichen Einrichtungen in der gesamten Bundesrepublik durchgeführt.



EINLADUNG ZUM BÜRGERDIALOG

Hat die Europäische Union eine Zukunft

– und was geht mich das an?



Freitag 19. Oktober 2018 (Saal)

Einlass 15:30, Beginn: 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover,

Burgstraße 14, 30159 Hannover



Einstieg: Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover und Vorsitzender des Ausschusses für Integration, Europa und internationale Kooperation



Von Mai bis Oktober 2018 diskutieren die Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa in Bürgerdialogen darüber, wie ihnen Europa im Alltag begegnet, welche Rolle Europa für die Lebenswirklichkeit in ihrem Land spielt und wie Europa in Zukunft gestaltet werden soll. Auch in Deutschland finden zahlreiche Bürgerdialoge statt. Das Gespräch über Europa gibt Raum für gute Erfahrungen und prägende Erlebnisse, aber auch für Sorgen, Kritik und Wünsche. Die Ansichten und Meinungen der Teilnehmenden stehen dabei im Mittelpunkt.



Den Bürgerdialog in Hannover veranstaltet die Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover am 19. Oktober in Kooperation mit dem Fachbereich Soziales, Sachgebiet Integration (LHH) und der Volkshochschule Langenhagen als WORLD CAFĖ. Alle Einwohnerinnen und Einwohner in Stadt und Region Hannover sind herzlich dazu eingeladen, an dem Bürgerdialog teilzunehmen und drei zentrale Fragen über Europas Zukunft miteinander zu erörtern:



• Wie erleben Bürgerinnen und Bürger Europa in ihrem Alltag?

• Welche Rolle spielt Europa für Deutschland insgesamt?

• Wie sollte Europa in Zukunft aussehen?



Damit Ergebnisse und Vorschläge aus unserem Bürgerdialog den Weg in die große Politik finden, werden sie an das Kanzleramt weitergeleitet. Dort werden alle Bürgerdialoge bundesweit analysiert und die Ergebnisse im Dezember 2018 der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.



Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung bitte bis spätestens 8.10.2018 mit Angabe der Kursnummer 12835V1 unter der eMail: PolitischeBildung.VHS@hannover-stadt.de Info: Arzu Altuğ 0511/16843944