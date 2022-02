Angriffskrieg gegen die Ukraine

25.02.2022 Hannover, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz

Es ist nasskalt und dennoch kommen immer mehr Menschen. Viele wollen in die Marktkirche, schon bald muss der Einlass verwehrt werden.Auf einer kleiner mobilen Bühne auf dem Marktplatz, die von dem Verein „BUNT statt BRAUN" bereitgestellt worden war, sollten Hannovers wichtigste Politiker noch sprechen.Regen setzte ein, Schirme wurden aufgespannt. Kerzen wurden gehalten und Fahnen unermüdlich geschwungen. Das Fernsehen war da, der NDR hatte seine Technik an der Seite des Luther-Denkmals aufgebaut.(CDU) ist auch gekommen und zeigt seine Position mit einer Kerze für die Menschen in der Ukraine.Der niedersächsische Ministerpräsident(SPD) verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine und nennt es den „Krieg vor unserer Haustür", der nicht hinzunehmen sei.Täter und Opfer sind klar zu benennen, betonte Weil. „Russland hat die Ukraine angegriffen und nicht nur Donezk. Russland hat das Völkerrecht gebrochen. Die russische Regierung und insbesondere der russische Präsident Putin, sind nun verantwortlich für Tote, Verletzte und flüchtende Menschen – genau in diesem Moment."Stephan Weil berichtet in seiner Rede auch von der herzlichen Aufnahme bei privaten Besuchen in beiden Ländern. Das sind Verbindungen, die er in der Ukraine, wie auch in Russland hat.Weil stellte klar, dass Niedersachsen die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet mit offenen Armen empfangen werde.Die Menge klatscht, einige jubeln.Oberbürgermeister Belit Onay : „Es gibt keinerlei Grundlage für diesen Krieg"Die jüngste Sitzung des hannoverschen Rates stand unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sichert den Menschen, die in den Westen fliehen, seine Hilfe zu.