15.08.21 "dieBasis lädt ein"

Am Sonntag findet unser großes Fest „dieBasis lädt ein“ in Hannover auf dem Schützenplatz statt. Wir laden alle Mitglieder und Interessierte dazu ein.

Wir haben prominenten Besuch: unsere Vorstands-Doppelspitze, Diana Osterhage und Andreas Baum, ist da, außerdem Michael Fritsch, unser Listenkandidat Nr.1, Bianca Höltje die Gründerin von "Schulleiter für Aufklärung" und viele Kandidaten aus dem Umfeld…



Wir werden Euch die 4 Säulen vorstellen, die Kinder bespaßen und gute Gespräche führen.

Wir erwarten euch in großer Zahl ab 14:00 Uhr.



Für das leibliche Wohl wird auf dem benachbarten Streetfoodfestival gesorgt (mit Eintritt) oder durch Euch, Tische und Stühle können von Euch aufgestellt werden.



Wir freuen uns über euer zahlreiches Erscheinen.



Jörg Meier

Kandidat Gemeinderat Wedemark

die Basis, LV Region Hannver