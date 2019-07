Die „Gelbe Gefahr“: Wer schützt uns vor dem Götterbaum?

Das rasante Ausbreiten hat in anderen deutschen Städten und im europäischen Ausland bereits zu aufwändigen Bekämpfungsprogrammen geführt. In Hannover genießt der Götterbaum immer noch den Schutz der hiesigen Baumschutzsatzung und darf selbst in unmittelbarer Nachbarschaft von Wohnhäusern und Kindertagesstätten nicht gefällt werden. Es stellt sich daher die Frage, wann Hannovers kommunale Baumschützer endlich Anwohner und einheimische Pflanzen vor dem chinesischen Eindringling schützen. Es stinkt zum Himmel!