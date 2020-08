Wir diskutieren Zukunftsbilder für Laatzen!Der öffentliche Raum hält fast immer wenig Platz für Fahrräder und Fußgänger:innen bereit, es gibt wenig Grünflächen und noch seltener Platz zum Spielen oder für Begegnung.Wir laden dich herzlich ein, deine Ideen für die Veränderung unserer Straßenräume einzubringen! In einem digitalen Workshop sprechen wir über die Erich-Panitz-Straße in Laatzen, entwickeln Ideen und Visionen, diskutieren Varianten und machen diese anschließend zu einem Bild.Der digitale Workshop findet am Dienstag, 25.8. um 19 Uhr statt.Die Teilnahme ist aus organisatorischen Gründen nur mit Anmeldung möglich. Zur Anmeldung reicht eine kurze Email an stadt@adfc-hannover.de . Du bekommst dann von uns einen Link zugeschickt. Der Workshop findet über das Programm "Big Blue Button" statt. Zur Teilnahme muss kein Programm installiert werden, die Teilnahme erfolgt unkompliziert über den Browser.Wir freuen uns auf dich!