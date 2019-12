Hannover: Hanns-Lilje-Haus |

Bilder der Sarstedter Künstlerin Heidrun Giese stellt der Kunstkreis Laatzen in Kooperation mit dem Hanns-Lilje-Haus Hannover, Knochenhauerstr. 33 aus. Dort (neben der Marktkirche) findet die Vernissage am Samstag, 4.1. 2020 um 14 Uhr statt unter dem Titel: "Drachentanz im Zauberwald". Eine Einführung in die Ausstellung gibt Dr. Dietmar Weiß vom Kunstkreis Laatzen.