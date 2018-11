The GoDotS - live on stage

Gleich zwei Mal stehen The GoDotS mit ihren rockigen Songs im November auf der Bühne. Die Alternativ-Rockband aus Langenhagen hat sich nach mitreißenden Auftritten für das Pre-Final des SPH Bandcontests am 23.11.2018 qualifiziert. Dort werden die Musiker mit neun weiteren Bands die Bühne im Kulturzentrum Faust wieder zum Beben bringen. Veranstaltungsbeginn ist um 18:00 Uhr. Tickets für 12,-€ pro Person können direkt über die Band per Mail: godotsband@gmail.com oder Facebook: https://www.facebook.com/GoDotS.Band/?ref=bookmark... bestellt werden. Publikum und Jury werden auch an diesem Abend gemeinsam entscheiden, welche Band in die nächste Runde kommt und somit ins Deutschlandfinale einziehen wird.

Gleich eine Woche später, am Freitag, den 30.11.2018 sind The GoDotS dann gemeinsam mit den DUCS live im Monopol Langenhagen zu erleben. Hier präsentieren sie ebenfalls die ganze Bandbreite ihrer Songs. Die reicht von drückenden Rocksongs bis zu kraftvollen Balladen - geprägt von einem ganz eigenen, mitreißenden Stil und der markanten Stimme des Frontmanns Lukas Borzyszkowski. Veranstaltungsbeginn ist um 20:00 Uhr. Karten für dieses Konzert gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 10,-€ pro Person.Hier geht's zum YouTube-Kanal der GoDotS:The GoDotS sind Lukas Borzyszkowski (Gesang), Freddie Eichler (Drums), Lukas Sippel (Bass) und Jan Niklas Woidtke (E-Gitarre).