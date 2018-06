The GoDotS bringen Bühnen zum Beben

The GoDotS aus Langenhagen ließen es am vergangenen Wochenende gleich im Doppelpack auf der Bühne krachen – als Opener der Rock Wiese in Langenhagen und beim Stadtfinale des SPH Bandcontests im Mephisto Hannover.

In Langenhagen hatte die IG Rock parallel zum Stadtfest zu einem Festival auf dem ehemaligen Grünwaldgelände eingeladen, bei dem sich an drei Tagen Langenhagener Bands dem Publikum präsentierten. Lukas, Freddie, Lukas und Jan Niklas machten dort den Auftakt und hatten sichtlich viel Spaß bei ihrem Auftritt vor heimischen Publikum. Angefangen hatte für die Band alles vor drei Jahren im Keller des Sängers Lukas. Inzwischen haben The GoDotS einen festen Probenraum, in dem sie die Verstärker aufdrehen können und in dem sie gemeinsam an ihren Songs arbeiten. Das Ergebnis konnte sich wieder hören lassen. Höhepunkt war ihr Song „ All I want“, bei dem Drummer Freddie, Bassist Lukas, Jan Niklas an der Gitarre und vor allem Sänger Lukas alles gaben. Ob wirklich warme Milch mit Honig und Salbei-Bonbons dafür sorgten, dass er auch am folgenden Abend wieder gut bei Stimme war, wird wohl ein Geheimnis bleiben.Im Stadtfinale des SPH Bandcontests zeigten The GoDotS endgültig, dass sie die Bühne rocken können, und der Funke sprang im Mephisto nicht nur auf die mitgereisten Fans über. „Full of Hope“, „You“, ihr neuester Song „Reach“ und „My strong Hold“ rissen das Publikum mit. Bei „Should have time“ wurden die Feuerzeuge geschwenkt, und „Hey Baby“, der erste Song, den die Band je zusammen gespielt hat, setzte den Schlusspunkt hinter einen fantastischen Auftritt. Mit den meisten Publikumsstimmen und der besten Jurywertung qualifizierten sich The GoDotS für die nächste Runde des SPH Bandcontests und werden im Regional-Finale wieder auf der Bühne stehen.Wer mehr von der Band hören möchte, kommt hier zum YouTube-Kanal der GoDotS: https://www.youtube.com/watch?v=tYKa6iSvMUY&list=U...