Tanz gestalten

Am Samstag, den 19.10.2019 findet von 14 Uhr, bis 17 Uhr eine Schnupperstunde statt! Wer sich in kreativem Tanz ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Faust in Hannover Linden, in der Straße: zur Bettfedernfabrik 3!

Der kreative Tanz aktiviert und schult das Körpergefühl. Mit diesem kann künstlerischer Ausdruck gefunden werden, der die eigene Psyche wiederspiegelt.

Diese Tanzform hat ihren Ursprung im einst berühmten Ausdruckstanz. Sie enthält Elemente des Yoga, wie des Balletts, ist aber eine eigene Form des modernen Tanzes.