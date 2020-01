Suchbilder aus Hannover - Teil 19

Das neue Jahr hat begonnen, und ich habe neue Suchbilder aus Hannover für euch zusammengestellt. Ich hoffe, ihr begebt euch wieder auf Spurensuche in der schönen Stadt an der Leine und rätselt mit, wo die Suchbilder in Hannover zu finden sind. Dieses Mal habe ich Kunst und Streetart, historische und moderne Architektur für euch.

Nach einer langen Nacht in Hannover hättet ihr vielleicht schon gerne einmal ein Käffchen mit den beiden Herren im ersten Bild getrunken, um anschließend putzmunter entlang des Flussufers zu ihren Füßen zu spazieren... Weitere Tipps gibt es, wenn eure Köpfe zu sehr rauchen und ihr die Bilder nicht lösen könnt.Gerne dürft ihr eure Lösungsvorschläge direkt als Kommentar unter das jeweilige Bild posten.Viel Spaß beim Rätseln!