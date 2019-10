Streetart in Hannover - Wandgemälde in der Schmiedestraße

Einst verewigten sich Künstler mit Pinsel und Farbe auf Leinwand - heute sind einzigartige Gemälde sogar an Hauswänden zu finden. Die werden nicht unbedingt gemalt, sondern oft gesprüht. Dass mit den Spraydosen nicht nur Schmierereien wie Tags möglich sind, sondern auch echte Kunstwerke geschaffen werden, ist in vielen Ecken Hannovers zu entdecken. Diese bunten Farbkleckse werten das Stadtbild ungemein auf - herzlichen Dank dafür an alle Künstlerinnen und Künstler!

Mit Hilfe von Hubsteiger und Spraydosen schuf die Künstlerin Lula Goce vor zwei Jahren ein fantastisches Kunstwerk in der Schmiedestraße und verwandelte eine bis dahin triste Hausfassade in ein wahres Schmuckstück. Blüten, ein Seemonster und das Antlitz einer verträumt blickenden Frau machen das Haus zu einem echten Hingucker mitten in der Stadt.