Sa., 27. Oktober und Fr., 02. November 2018 um 20 Uhr im Café Lohengrin, Sedanstraße 35 in Hannover

Premiere „Nicht mehr alleine an der Leine - Hannovergeschichten“ von und mit den Beziehungswaisen:



Die Welt ist im Wandel. Hannover auch. Und das nicht nur zum Besten; das spüren auch Rosa L. und Mandy.

Was tun, wenn der letzte Frauenbuchladen in Hannover schließen muss, die Gentrifizierung für Wohnungslosigkeit sorgt oder die Billigketten den Friseursalon in Linden vernichten? Am Besten, „Frau“ kämpft gemeinsam für ihre eigenen Träume! Alles scheint aussichtslos bis die Casting-Show „Deutschland sucht den Supermieter“ in Hannover stattfindet. Kann das die Rettung sein?

Was haben Weinbrandpralinen mit einem warmen Schlafplatz bei der ÜSTRA zu tun? Wie kann aus einer Parkbank am Hauptbahnhof ein gemütliches Wohnzimmer werden? Wie gelingt es einer Fliege, zwei Frauen zusammenzubringen? Lassen sich Friseursalon und Frauenbuchladen in Linden verbinden, ohne dass der eigene Lieblingsfön dabei Schaden nimmt?

In ihrem zweiten selbstverfassten Stück „Nicht mehr alleine an der Leine – Hannovergeschichten“ erzählt Kabarettistin Beate Heinemann mit viel Theater ums Kabarett, beißender Satire und musikalischen Einlagen vom irrwitzigen Existenzkampf zweier Frauen in Hannover. Amüsieren Sie sich und fiebern Sie mit bei den Geschichten um die überzeugte Feministin und leidenschaftliche Weltverbesserin Rosa L. und der tiefenentspannt-hoffnungslos optimistischen Ostberlinerin Mandy. Seien Sie dabei, wenn es heißt: „Maschsee oder Eilenriede? Wagneroper oder Konzert im Bei Chéz Heinz“?



Text, Musik und Spiel: Beate Heinemann

Musik und musikalische Begleitung: Sibylle Nikolli

Inszenierung: Mark Seebürger + Beate Heinemann

Video: Steffen Harder

Künstlerische Gestaltung: SuKi