Lister Künstler Atelierrundgang

12 Künstler und Künstlerinnen aus dem Stadtteil List in Hannover laden am Sonntag, den 3. November 2019 wieder zum Atelierrundgang ein. Von 11.00 bis 18.00 Uhr können Sie sich die Ateliers und die neuesten Arbeiten anschauen. Jedes Jahr entdecken viele Menschen die Ateliers in ihrer Nachbarschaft und freuen sich über die Kulur im Stadtteil.



Atelierrundgang Lister Künstler Übersichtsplan 2019Dieses Jahr sind es 12 Künstler und Künstlerinnen, die sich am Atelierrundgang beteiligen. Auf dem Übersichtsplan kann man sich eine Route zusammenstellen und so seinen perönlichen Rundgang am Sonntag erleben.



Neu hinzugekommen ist Keline Reis in der Richard Wagner Straße 3.



Wir freuen uns wieder über viele schöne Begegnungen mit unseren Nachbarn im Stadtteil und natürlich auch über Besucher, die aus den anderen Stadtteilen Hannovers kommen.