Kunstprojekt: MBCF (= Mobile Biologisch Chirurgische Forschungseinrichtung)

Die Galerie wird von der Künstlerin Michaela Hanemann bespielt. Sie verwandelt den kleinen Raum in ihr künstlerisches Forschungslabor. In Hanemanns Forschung geht es um nichts geringeres als tote Pflanzen auf künstlerische Weise wieder zum Leben zu erwecken.Es ist kurz vor 10 Uhr und schon von weitem wird man von sphärischen Klängen angelockt, die ein wenig an Warteschleifenmusik erinnern. Um 10 Uhr öffnet die Künstlerin dann das kleine Seitenfenster zur Sprechstunde. Vor dem Fenster wartet schon der erste Besucher. Er bringt der Künstlerin den ersten Patienten des Tages, einen kleinen vertrockneten Kaktus. Wenig später kann man die Künstlerin bei Ihrer Arbeit beobachten. Schon nach kurzer Zeit erblüht der vertrocknete Kaktus in leuchtendem rot und wird neben einem wiederbelebten Bonsai und einem Elefantenfußbaum im Schaufenster präsentiert."Mit meinen Arbeiten erforsche ich den Grenzbereich zwischen natürlich und künstlich. Dabei interessieren mich besonders die Prozesse der Entstehung und Veränderung und beziehe auch gern die Besucher*innen in diese Prozesse mit ein.", sagt Hanemann.Jeweils Samstags und Sonntags von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr nimmt die Künstlerin botanische Patienten zur Behandlung entgegen. Jeder kann ihr vertrocknete Zimmerpflanzen, Bonsais oder ähnliches vorbeibringen. Die Pflanzen erhalten eine Exponaten-Nummer und können am Ende der Ausstellung mit einem Abholschein gegen eine kleine Spende wieder abgeholt werden. Alle Spendeneinnahmen gehen an die Organisation "Save the children", die sich um Kinder in der Ukraine kümmert.