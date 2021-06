Kriminalgottesdienst mit Thorsten Sueße in der Kreuzkirche am 4. Juli 2021

Am Sonntag, 4. Juli 2021 um 18 Uhr findet zum ersten Mal in der Kreuzkirche Hannover (Kreuzkirchhof 3, 30159 Hannover-Mitte) ein Kriminalgottesdienst statt.

Der Hemminger Autor Thorsten Sueße liest Passagen aus seinem Kriminalroman „Hannover sehen und sterben“, musikalisch begleitet vom Löhrke Skorupski Duo. Gestaltet wird der Kriminalgottesdienst von Pastorin Dr. Simone Liedtke und Pastor Dirk Wagner, die damit den Besucherinnen und Besuchern etwas Außergewöhnliches bieten möchten.

Sueße ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin und hat als Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes regelmäßig mit der Polizei Hannover zu tun. Die Handlung seiner Kriminalromane orientiert sich stets an wahren Begebenheiten aus seinem beruflichen Alltag. Im Gottesdienst wird er im Anschluss an seine Lesung mit Liedtke und Wagner über seinen Roman ins Gespräch kommen.

Fans der Fußball-EM müssen nicht befürchten, durch den Besuch des Kriminalgottesdienstes etwas zu verpassen. Am 4. Juli 2021 ist ein spielefreier Tag.