Kopfstand - Talente entdecken - Nähwerkstatt

Für Kinder von 12 - 14 Jahren. Kostenlos! Anmeldung unbedingt erforderlich, da begrenzte Teilnehmer*innenzahl unter Tel.: 0511 168 44897. In unserer Nähwerkstatt könnt ihr Accessoires und einfache Kleidungsstücke selbst fertigen!

Dabei steht das Spiel mit Mustern, Farben und Stoffen im Vordergrund.

Um euch an der Nähmaschine auszuprobieren braucht ihr keine Vorkenntnisse,

ihr bekommt eine kleine Einführung, schon könnt ihr loslegen - wenn es hakt, zeigen wir euch Tricks und geben Tipps.

Lasst uns Spaß haben am gemeinsamen, kreativen Nähen!