Kopfstand - Talente entdecken - Animationsfilme selber machen

Wir wollen gemeinsam der Frage nachgehen, welche eigenartigen, komischen und schönen Momente uns in der Corona- Krise begegnet sind. Die Ergebnisse werden wir dabei mit verschiedenen Filmtechniken in Szene setzen und dabei verschiedene Darstellungsformate und Requisiten kennen und nutzen lernen.

Aber wie macht man eigentlich einen Film zu Zeiten von Corona? Naja – mit Abstand natürlich und mit vielen guten Ideen und am Ende wird aus einzelnen Episoden ein gemeinsamer Film entstehen.Für Kinder von 8 - 12 Jahren - kostenlos - Anmeldung unbedingt erforderlich, da begrenzte Teilnehmer*innen zahl! Tel.: 0511 168 44897