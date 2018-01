Konzert für Musikfreunde

Stadtteilkultur im Ihmezentrum!

Musikerinnen und Musiker aus dem Stadtteil laden ein zu kleinen Konzerten



am Sonntagnachmittag in den Veranstaltungsraum der Zukunftswerkstatt

Ihmezentrum.

Lassen Sie sich in die weite Welt der leichten, klassischen Musik entführen

und lernen Sie deren große Vielfalt kennen. Einfach mal reinschauen und

zuhören – es wird sich lohnen!

Eintritt frei, für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Eine gemeinsame Veranstaltung vom Freizeitheim Linden und der

AWO- Ortsgruppe Linden-Limmer.

Veranstaltungsort: Zukunftswerkstatt Ihmezentrum, Ihmeplatz 7E

Anmeldung unter 168 44897.