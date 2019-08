Frauenbildnisse - Atelier R.F. Myller bei Zinnober

Zum ersten mal zu sehen ist alles bei Zinnober am 31.August und 1. September in meinem Atelier in der Goebenstr. Hannover List.Lassen Sie sich überraschen, welche Frauen ich wie umgesetzt habe. Ich bin gespannt auf die Reaktionen.R.F. MyllerAtelier Goebenstr. 430161 HannoverZinnober 31.08. und 01.09. von 11.00 bis 18.00 Uhr