Die Piraten sind los!

Piraten in Hannover? Na klar! Vielleicht habt ihr schon einmal eine Tour auf der Üstralala mit den Maschseepiraten gebucht - in diesem Jahr fällt das Maschseefest mitsamt Piraten allerdings sprichwörtlich ins Wasser. Wer dennoch etwas Piraten-Feeling spüren möchte, sollte seine "Segel" Richtung Rolandstraße in Vahrenwald setzen.

Auf einer Hausfassade stechen hier wilde Piraten in See und lassen von Abenteuern in der Karibik träumen. Aus der Ferne ist mit etwas Phantasie das Grollen von Kanonen zu hören, die ein Segelschiff versenkt haben, während im Vordergrund die Wellen an die Klippen schlagen. Eine Giraffe klammert sich an den Rest eines Masten, und ein frecher Schimpanse rudert mit einem Hörnchen ans Ufer, während ein Ara sein prachtvolles Gefieder in Szene setzt. Achtet auf die vielen, kleinen Details dieses Kunstwerks! Ihr werdet überrascht sein, was es darauf alles zu entdecken gibt.Herzlichen Dank an BeNeR1.de und KOarts.de für dieses abenteuerliche Kunstwerk! (Ungefragte Werbung wegen Namensnennung)