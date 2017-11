Die kleine Bühne, an der Lukaskirche, spielt in diesem Jahr das Weihnachtsmärchen: "Das zauberhafte Märchenbuch"

Alle freuen sich darauf, dass die alte Märchenfrau eine ihrer spannenden Geschichten erzählt.Doch sie kommt nicht!Zum Glück haben Ratterich Ulf und Leseratte Lili ihr schon oft zugehört und kennen die vielen Erzählungen aus dem zauberhaften Märchenbuch.Und so beschließen sie, dem anwesenden Publikum selbst ein Märchen zu erzählen.Doch schon bald gerät die Geschichte aus den Fugen und die Märchenfiguren machen scheinbar was sie wollen...In seinem Stück aus dem Jahr 2009 lässt Autor Andreas Ludin in einer völlig neuen Geschichte Figuren aus verschiedenen bekannten Märchen aufeinander treffen.Bunt, turbulent und fröhlich geht es spannend durch die Märchenwelt.Und ratet mal: Ob sich zuletzt doch noch alles zum Guten wendet????Premiere ist am 2. Dezember, um 16:00 UhrWeitere Infos findet man unter:Und hier natürlich auch noch ein paar Appetithäppchen ...