Die Fotogruppe Hannover zeigt ihre schönsten Bilder in der „Galerie im Keller“

Um wirklich eine gute Geschichte in ein einziges unbewegtes Bild zu packen, ist schon viel Einsatz gefragt. Dr. Bernhard Sacher etwa baute seine Fotoausrüstung noch vor Sonnenaufgang in einer Moorlandschaft auf und wartete dann geduldig, bis das Licht so war, wie es seinen Vorstellungen entsprach. Belohnt wurde er mit einmaligen Naturbildern und mit Betrachtern, die lange vor seinen Fotos standen und sie bewunderten.Doch bevor die Gäste der Vernissage sich intensiv mit den Bildern beschäftigen und mit den anwesenden Fotografen diskutieren konnten, stimmten alle noch ein „Happy Birthday To You“ an, hoben ihren Pappbecher mit – wahlweise auch alkoholfreien – Sekt zum Prosit. Fotogruppenmitglied Dörte Apel hatte an diesem Tag auch Geburtstag.