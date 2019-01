Die Comedy-Company – Ein gewisser Herr GRAN

Ein gewisser Herr GRAN - Freestyle Comedy

Marlene, Prinzenstraße / Ecke Alexanderstraße, 30159 Hannover, Tel. 0511.3681687Einlass und Abendkasse ab 19 Uhr, Vorstellungsbeginn 20 Uhr.Wisst ihr immer genau, wo es langgeht? Was? Keine Ahnung? Dann begleitet heute den Meister der Freistil-Unterhaltung auf einer Reise durch das Ungewisse. Ungeplant aber zielführend, geistreich, chaotisch und auf alle Fälle sehr lustig – so wie das Leben.Seit mehr als fünfzehn Jahren steht Stefan Graen als Moderator und Freestyle-Comedian mit der Comedy-Company auf der Bühne, und der einzige Tatort, in dem er zu sehen ist, darf in Deutschland nicht wiederholt werden.Übrigens, der Besuch dieser Show ist für euer Seelenheil so wertvoll wie eine Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela, dauert aber bei weitem nicht so lange.Eine Show der Comedy-Company von und mit Stefan Graen.Karten:online-Verkauf (über die Marlene): https://marlene-hannover.cortex-tickets.de/ oder telefonisch unter 0511-3681687.