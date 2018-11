Der Ursprung des „Rades“ liegt im Dunkeln

Kleiner Hinweis:

Bis 1928 befand sich das „Rad" – so wird die Anlage genannt – in der Nähe des Neuen Hauses und musste damals wegen Straßenbauarbeiten weichen. Man legte es am heutigen Standort neu an.Unsere Vorfahren erzählten sich viele Sagen über den Ursprung der geheimnisvollen Kreise. So sollen Tillys Soldaten das Rad während des Dreißigjährigen Krieges „zum Zeitvertreib" erschaffen haben. Eine andere Geschichte berichtet, dass mit dem Bau der Irrwege ein Übeltäter einst sein Leben retten konnte. Und eine weitere Legende führt das Rad auf die Söldner Herzog Heinrichs des Älteren zurück, die 1490 gegen Hannover zogen.Wahrscheinlich liegt der Ursprung des Rades aber sehr viel weiter in der Zeit zurück. Die Form erinnert an die in fast ganz Europa verbreiteten sogenannten Trojaburgen. Vielleicht dient auch das Rad in der Eilenriede in grauer Vorzeit der kultischen Sonnenverehrung.