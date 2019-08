Brunnen in Hannover - Hase-Brunnen am Alten Rathaus

Was mögen die Brunnenfiguren des Hase-Brunnens in den vergangenen Jahrzehnten wohl alles gesehen haben? Seit 1881 schmücken die Fisch- und Blumenverkäuferin immerhin schon Rücken an Rücken stehend das sprudelnde Nass auf dem Marktplatz. Anfangs noch in der Mitte des Platzes, seit 1960 etwas dichter am Alten Rathaus. Sie erinnern an den Wochenmarkt, der hier früher abgehalten wurde. Wenn in der Adventszeit rund um die Marktkirche die Buden des Weihnachtsmarktes aufgebaut werden, besinnen sich die Brunnenfiguren vielleicht auf diese längst vergangenen Tage.

Einen Hasen werdet ihr an dem Brunnen übrigens vergeblich suchen, denn der bekam seinen Namen nach dem Architekten Conrad Wilhelm Hase und nicht nach dem possierlichen Nagetier. Hase lieferte den Entwurf für den Brunnen, der durch Spenden der Hannoveraner finanziert wurde. Die Brunnenfiguren wurden vom Bildhauer Friedrich Wilhelm Engelhard gefertigt. Der Maler Hermann Schaper hatte die Zeichnung dazu vorgelegt. Zwei bronzene Schalen liegen den Marktfrauen förmlich zu Füßen. Auch die sind reich verziert. Ornamente, Drachen- und Fabeltierköpfe schmücken sie. Die Ornamente schuf der Bildhauer Theodor Massler, Hermann Gladenbeck goss die Schalen des Brunnens. Dass zu viele Köche den Brei verderben, trifft auf die fünf Künstler, die an der Erschaffung des Hase-Brunnens beteiligt waren, eindeutig nicht zu. Für mich zählt er zu den schönsten und prunkvollsten Brunnen der Stadt. Nach einer Schönheitskur sprudelt er seit 2016 wieder in voller Pracht auf dem Marktplatz. Wenn ihr das nächste Mal durch Hannover bummelt, solltet ihr nicht schnell an dem Brunnen vorbei huschen, sondern ruhig einmal einen genaueren Blick auf das plätschernde Highlight in der Altstadt werfen.Weitere Brunnen in und um Hannover findet ihr hier:Weitere Informationen und Daten zum Brunnen findet ihr auf der Homepage der Stadt Hannover und im Buch "Brunnen in Hannover - Wasserspiele und Brunnen in ihren Stadtteilen" von Rainer Ertel und Ernst-Friedrich Roesner.