Bergmannsverein beim Schützenausmarsch Hannover 2017

Gemeinsam fuhren wir mit der S-Bahn nach Hannover um uns dann vor dem Rathaus mit den Limmer Schützen zu treffen. Vor der Aufstellung hatten wir noch Zeit für ein paar Fotos. Dann reihten wir uns hinter den Limmer Schützen in den Zug ein. Wir marschierten durch Hannover an vielen gutgelaunten und winkenden Zuschauern vorbei bis zum Schützenplatz. Am Rathaus, in der Georgstraße und am Ballhof wurde jeder Verein vorgestellt.Nach einem gemütlichen Zusammensein im Festzelt mit kühlen Getränken und einem kleinen Imbiss traten wir gemeinsam den Rückweg an.Der Schützenausmarsch war auch dieses Jahr wieder ein faszinierendes Erlebnis.Wir bedanken uns bei den Schützen der Schützengesellschaft von 1894 mit einem dreifachen "Glück Auf".