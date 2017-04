Abend- und Brautkleiderbörse am 6. Mai bei fairKauf

Zusammen mit der Sängerin Ayda von der Band Shanaya veranstalten wir am 6. Mai in unserem fairKauf-Kaufhaus in Hannovers Innenstadt eine ganz besondere Abend- und Brautkleiderbörse.

Hierfür rufen wir Frauen auf, andere Frauen mit einer Kleiderspende zu unterstützen. Frauen, die über geringe finanzielle Mittel verfügen, soll mit dieser Aktion ermöglicht werden, Kleider für Feierlichkeiten zum kleinen Preis zu erwerben. Selbstverständlich ist aber jede(r) herzlich willkommen zum Stöbern und Kaufen vorbei zu kommen. Nicht verkaufte Kleider können auch später noch erworben werden.Mit dem Verkauf soll die Integration und gesellschaftliche Teilhabe benachteiligter Frauen gestärkt werden. Der Verkaufserlös kommt dem Projekt »Bildung schafft Integration« unter dem Motto Höchste Zeit für Frauen der IG BCE und TERRE DES FEMMES e.V. « zu Gute.Auch fairKauf hilft unter anderem benachteiligten Frauen, indem wir bei uns Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und Langzeitarbeitslose wieder für den Arbeitsmarkt fit machen. Mit dem Verkaufserlös aus gespendeten Waren finanzieren wir diese berufliche Qualifizierung.Kleiderspenden können ab sofort an allen fairKauf-Standorten in Hannover und der Region zu den Öffnungszeiten abgegeben.Weitere Informationen unter: www.fairkauf-hannover.de oder facebook.com/fairkauf